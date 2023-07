Record - Il va tenter de tirer le train de l'Ardèche à la force des cheveux

C'est un événement inhabituel qui aura lieu ce mercredi 19 juillet à Saint-Jean-de-Muzols, en gare de départ du train de l'Ardèche, le Mastrou. Thamer Aljouhari, dit « Thamer Le Terrible », ou « l'homme à la crinière d'acier », va tenter de tirer un convoi de plus de 30 tonnes en l'attachant à ses cheveux ! Cet homme d'origine syrienne et habitant d'Épinouze, dans la Drôme, va effectuer cette tentative en public, à 13h30. Il va ensuite tenter de tirer encore plus lourd, cette fois à la force des bras. "Je fais les deux, sans musculation, c'est la force naturelle. Pas de pilule anti-douleur, pas de crème, j'ai un peu mal aux cheveux un ou deux jours, mais c'est tout", décrit Le Terrible.

Il attachera à sa crinière d'acier deux voitures de quinze tonnes chacune, dans lesquelles pourront monter des voyageurs, ce qui pourrait porter le poids total à bien plus de trente tonnes. "Quand on le voit faire, c'est impressionnant", témoigne sa compagne, qui l'a vu à l'entraînement, une fois, à Saint-Jean-de-Muzols. "Moi qui suis de formation coiffeuse, je crise", s'amuse-t-elle, "et puis on a un peu peur que le train prenne de la vitesse, mais ensuite il se relève, et l'arrête. J'ai tendance à l'oublier car il est très doux et gentil, mais quand on voit ça, on se dit qu'il ne faut pas se fâcher avec lui".

En 2008, Thamer Aljouhari était entré dans le Guinness Book des records, en tractant un camion de 24 tonnes et 860 kilos à la force des cheveux. Son père faisait déjà des démonstrations de force à travers le monde, c'était son métier. Pendant sa jeunesse, il a beaucoup voyagé en sa compagnie et a été "formé" à la force. Arrivé en France en 2014 avec le statut de réfugié politique, il n'a pas pu continuer son activité, faute de sponsors. Avec cette performance au Train de l'Ardèche, il espère donc attirer l'attention et pouvoir relancer son activité. S'il réussit, il pourrait alors contacter le Guinness Book pour que le livre des records vienne en Ardèche homologuer la performance.