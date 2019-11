Record : le plus long sandwich aux rillettes est tourangeau

Les boulangers et les bouchers-charcutiers d'Indre-et-Loire n'avaient qu'une seule envie lors de Ferme-Expo ce 16 novembre. Ils voulaient battre le record du plus long sandwich de rillettes. Ils ont réussi avec un sandwich de 74, 40 mètres de long. Ils battent ainsi le dernier record établi au Mans.

Tours, France

Un sandwich de rillettes de Tours long de plus de 74 mètres. C'est la prouesse réalisée par les artisans-boulangers et les bouchers-charcutiers du département lors de Ferme-Expo. Ils ont battu un record mondial, écrasant au passage la concurrence sarthoise et les fameuses rillettes du Mans. 74 mètres comme deux fois 37, le numéro de l'Indre-et-Loire. Les manceaux s'étaient arrêtés à 72, comme la Sarthe. Pas moins de 150 baguettes, 50 kg de rillettes et 30 bouchers et boulangers ont été nécessaire pour réaliser ce sandwich XXL. Les recettes des ventes seront reversées à l'association Magie à l'hôpital.

Un exploit qui a réjoui le maire de Tours, Christophe Bouchet. Dans un autre tweet, il a même interpellé Stéphane Le Foll, maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture.