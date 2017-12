Record mondial à Vichy : un archet vendu 576 600 euros !

Sensation à Vichy ! La maison de ventes spécialisée les instruments de musique Vichy Enchères a réalisé un record mondial de vente. Un archet fabriqué par François Xavier Tourte aux alentours de 1825 a été vendu 576 600 euros.

Etienne Laurent n'en revient pas. Le commissaire-priseur de la maison Vichy Enchères était en charge de la vente qui s'est déroulée le jeudi 30 novembre dernier. Sa pièce phare, un archet de François-Xavier Tourte, surnommé le "Stradivarius de l'archet", s'est vendu à 576 600 euros, frais inclus.

Toute la salle retenait son souffle, tout le monde avait son portable levé, on se croyait vraiment à un concert de rock! " - Etienne Laurent

La pièce avait initialement été évaluée à 150 00 euros par la maison de ventes. Mais l'archet, dans un état quasi parfait et signé du plus grand maître archetier, a vite fait grimper les enchères. Le précédent record était de 138 000 euros. La maison de ventes vichyssoise a donc plus que quadruplé l'ancien montant sur cette vente. Reste à découvrir l'identité du mystérieux acheteur...