Châteaugiron, France

Red Love, c'est le nom et mot d'ordre de ce premier festival dédié aux roux en France. Quelques stands de coiffure, cosmétiques et t-shirts, ainsi qu'une scène de concerts pour se retrouver dans une ambiance festive, tout en dénonçant les clichés.

Dans la foule, beaucoup d'adultes mais aussi d'adolescents comme Marion, 17 ans : "ce festival, c'est pour moi une façon de nous représenter en bien, de dépasser les faux clichés qu'on nous colle". Sur le stand d'Alexia, qui tient un blog beauté pour les rousses, des T-shirts avec des inscriptions "Ginger Power" ou encore "Ginger Queen". "Il existait déjà des vêtements avec des blagues censées être gentilles sur les roux, mais je voulais avoir un côté plus revendicatif", explique-t-elle.

Des clichés toujours présents

"Quand j'étais jeune j'ai reçu pas mal d'insultes à cause de ma rousseur, ajoute Alexia. Aujourd'hui, quand on est une femme, ça devient glamour... On est dans le cliché opposé !".

Comme souvent, c'est à l'école ou au collège que les réflexions sont les plus fréquentes. Tudi, 14 ans, porte une pancarte volontairement provocatrice : "J'ai le gêne des roux". En dessous, une photo de sa sœur à la chevelure rousse.

Tudi et sa maman arborent des pancartes provocatrices et humoristiques © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Au collège il y a une insulte très populaire : ta sœur la rousse. Alors que personne ne dirait la même chose avec brune ou blonde !

Pour Pascal Sacleux, photographe et organisateur du festival, "le problème principal c'est l'isolement, dû à la différence". A peine 2% de la population française est rousse. L'objectif de Red Love, c'est donc de leur donner plus de visibilité. C'est aussi pour cela que Claire a tenu à venir avec son fils Hugo. "Je voulais lui montrer que lui et son copain à l'école n'étaient pas les seuls roux, indique-t-elle. On est nombreux et on est magnifiques quand on est roux !"