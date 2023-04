Réforme des retraites : à Montpellier, une garderie militante pour permettre aux parents d'aller manifester

Avec le Quartier Généreu x à Montpellier, les parents ont quartier libre pour aller manifester. C'est un nouveau bar "associatif, culturel et engagé" qui a ouvert ses portes mi-mars, à deux pas de la place A1lbert 1er. Il propose, entre autres, une *"garderie militante" *pour les parents qui voudraient aller défiler ce jeudi matin contre la réforme des retraites.

"Maman, c'est long ! Quand est ce qu'on arrive ? Ça, je l'ai vécu"- Cathy Aberdam

Cathy Aberdam, militante et membre de l'association mais également maman, laissera ses enfants à la garderie pendant qu'elle ira manifester. "Il y a certains parcours que je n'ai pas pu faire parce que le départ a été un peu trop loin ou alors je me disais que le parcours allait être long pour eux aujourd'hui. Et quand il y a plusieurs jours de grève qui s'enchaînent, on se dit que pour eux, c'est pas forcément l'idéal. Alors que s'ils viennent à la garderie, ils sont bien accompagnés, passent une bonne matinée, moi aussi, je les retrouve et tout le monde est content !"

"La manifestation contre la réforme des retraites est importante pour nous, on est engagés dans ce sens-là et donc on veut permettre à tout le monde de pouvoir y aller"- Sarah Vaurs

Les parents doivent inscrire leur enfant , à partir de trois ans seulement. Et ce sont deux bénévoles de l'association qui vont en prendre soin, de 10h30 à 13h30 Sarah Vaurs, co-présidente du Quartier Généreux, est l'une d'elles. "Moi je n'irai pas manifester parce que je garderai les enfants des autres. Mais finalement c'est aussi une manière de manifester pour moi parce que, si moi, je n'y vais pas, il y a potentiellement dix personnes qui vont pouvoir y aller donc ça me rend très heureuse. Et puis je vais passer un bon moment avec les enfants aussi donc c'est parfait".

Le Quartier Généreux propose aussi des soirées karaoké, des après-midis jeux de société, des ateliers d'auto-défense ou encore apprendre à brasser sa bière. Il est situé 2, quai des tanneurs.