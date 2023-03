Réforme des retraites : DJ Fabio, le Chambérien qui fait danser les manifestants

Depuis le début du feuilleton de la réforme des retraites, Fabio participe à toutes les journées de mobilisation. Comme beaucoup de ses collègues, cet agent des IEG (Industries Electriques et Gazières) s'est mis en grève pour protester contre ce projet qu'il juge "antisocial". Mais quand il arrive dans le cortège, Fabio n'est pas un gréviste parmi les grévistes. Le temps d'un rapide changement de casquette, il devient DJ Fabio.

Manifs 2.0

Depuis sa fourgonnette blanche, cela fait deux ans qu'il fait danser les manifestants en tête des cortèges chambériens. "Au départ, ce sont des copains qui m'ont appelé pour dépanner, raconte-t-il. J'ai commencé par faire la fête de l'huma, ça s'est super bien passé, et puis petit à petit je me suis retrouvé à faire des manifs."

L'idée est aussi venue de la CGT qui a souhaité dynamiser un peu les manifestations. "Cela permet de sortir de l'image erronée des révolutionnaires un peu désabusés qui crient des slogans tristes. On rend la mobilisation plus familiale, accessible à tous et joyeuse."

Une initiative qui plaît

Et à en croire les retours reçus par Fabio et le petit groupe de personnes qui se déhanche derrière sa camionnette quand il est aux platines, cela marche plutôt bien. "A la base, on m'avait mis en milieu de cortège, on laissait un peu partir les véhicules de tête pour pouvoir danser un peu à l'arrière. Mais ça marche tellement bien que maintenant je suis tout devant ! Je pense qu'il y a des gens qui ne viennent presque que pour ça."

Il faut dire que DJ Fabio ne fait pas les choses à la légère et prépare ses playlist de manifs "comme pour une soirée normale". Au programme, quelques chansons militantes, forcément, mais pas que. "J'essaie de mettre des sons qui parlent à tout le monde. Ça passe par Renaud, IAM ou encore France Gall." Et il y a une chanson qui marche à tous les coups. "Un autre monde de Téléphone, car les paroles sont claires et il faut que les gouvernants le comprennent : on veut un autre monde pour demain."