Réforme des retraites : une vidéo tournée à Saint-Etienne fait le tour des réseaux sociaux

La vidéo dure huit secondes à peine, mais elle a été partagée par des dizaines de milliers d'utilisateurs de Twitter depuis lundi. On y voit des personnes attablées dans un restaurant, en toute tranquillité, pendant que des flammes brûlent à l'extérieur de l'établissement. Comme indiqué par Libération , ce restaurant se trouve être Le Stromboli, situé place Jean-Jaurès, à Saint-Etienne. La vidéo y a été tournée lundi soir.

"This is fine"

Les internautes s'amusent du calme des clients vis-à-vis de l'ambiance a priori tendue en dehors, et renvoient vers le mème (mot qui défini un concept massivement repris sur Internet) "This is fine" [Tout va bien, NDT], issue d'un dessin humoristique, un "meme". Celui-ci représente un chien d'aspect calme déclarant "This is fine", alors que son logement est en train de brûler.

Lundi soir, une manifestation contre la réforme des retraites a en effet eu lieu dans les rues de Saint-Etienne, occasionnant quelques incidents dont des poubelles incendiées.