Reims : Flavien Kowsky, va défendre les couleurs de l'Est au championnat de France du Dessert

Avant de se lancer dans l'épreuve, Flavien Kowsky passe plus d'une heure à peser et préparer ses ingrédients.

Il portera les couleurs des régions de l'est de la France à la finale du championnat de France du Dessert ! Ce mardi 5 avril, Flavien Kowsky, 20 ans, va concourir dans la catégorie junior. Cet élève au lycée des métiers Gustave Eiffel à Reims a remporté fin février la finale régionale face à cinq autres jeunes pâtissiers.

à lire aussi Céline Luchilo, élève au lycée hôtelier de Morlaàs en finale du championnat de France du dessert

Depuis l'automne, Flavien Kowsky se prépare. Il répète inlassablement les gestes pour confectionner son dessert de sélection, la création qu'il a présenté à la finale régionale et qu'il présentera de nouveau à la finale nationale. "C'est un gofio. C'est autour d'un voyage aux Canaries : il y a de la farine de maïs torréfié, de l'aloe verra, du rhum-miel, de l'ananas que des produits des Canaries !", précise le jeune diplômé d'un BTS hôtellerie-restauration.

Deux desserts à réaliser le jour du concours

Flavien cuisine depuis tout petit. C'est vers l'âge de 6 ans qu'il découvre la pâtisserie, avec sa maman, qui confectionne des gâteaux pour la famille. Une passion qu'il cultive, et très vite il sait qu'il veut en faire son métier. Aujourd'hui c'est son expérience, mais également sa créativité qui seront jugées lors du concours. Et l'épreuve redoutée par les candidats, c'est celle du panier : "vingt minutes avant on va découvrir un panier. On aura des ingrédients, une technique et un thème imposé. En fonction de ça, on a vingt minutes pour rédiger notre recette."

La création que Flavien Kowsky présentera au championnat. - Flavien Kowsky

Ensuite, Flavien et les autres compétiteurs auront 4h30 pour réaliser les deux recettes : le dessert de sélection et le dessert du panier. Un temps court qui laisse peu de place à l'hésitation ou à l'erreur. Pascal Ferrat est professeur de pâtisserie et de chocolaterie au lycée Gustave Eiffel, c'est en quelques sortes le "coach" de Flavien. Et l'entrainement ne consiste pas seulement à exécuter encore et toujours les mêmes recettes, c'est aussi "le mettre face à des conditions extrêmes. Par exemple avoir plus de chaleur que prévue dans le laboratoire, ou encore faire venir des personnes dans la pièce au dernier moment. L'idée c'est d'essayer de le déstabiliser maintenant pour pas qu'il le soit le jour J."

2 000€ et une belle reconnaissance pour le lauréat

Après plusieurs mois d'entrainement, Flavien Kowsky se sent prêt : "le jour du concours il faut être très bien organisé, avoir une bonne gestion du commis. En terme de goût je crois que c'est bon, mais ça dépend aussi du jury, on ne peut pas savoir à l'avance s'ils vont aimer ! Il faut être le meilleur !"

J'ai ma chance, je m'entraine pour, je fais tout pour gagner. L'entrainement c'est quasiment quotidien. Si je gagne c'est une reconnaissance de mon savoir faire, ce sera une facilité pour trouver un emploi, et ce sera une belle ligne sur le CV. - Flavien Kowsky

A la clef pour le lauréat, il y a également un chèque de 2 000€. Flavien Kowsky et les autres compétiteurs connaitront le résultat du concours mercredi 6 avril au soir, après l'épreuve de la catégorie professionnelle. Dans cette dernière, l'Est de la France sera représentée par Louise Begrand, une pâtissière de Besançon.