Reims, France

C'est une sacrée frayeur qu'ont eu les agents d'accueil de la police de Reims mardi 9 octobre. Un homme s'est présenté au guichet, avec un carton et à l'intérieur de ce carton se trouvait... un obus !

Vieil obus "désactivé"

Tout commence lors d'un déménagement. L'homme débarrasse un appartement qui appartenait à son père, et il trouve le fameux obus, un vieil objet. Ne sachant quoi faire, il décide de le poser avec délicatesse dans un carton et de l'amener au commissariat. Devant la bombe ainsi exposée devant leurs yeux, les agents alertent l'ensemble de leurs collègues, et le lieu est évacué.

Quelques minutes plus tard les démineurs appelés sur place constatent avec soulagement que le vieil obus est "désactivé" : aucun risque. Tout le monde a donc finalement regagné son poste. L'homme a pu rentrer chez lui, l'engin explosif a en revanche été confisqué et détruit par les démineurs.