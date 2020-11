Reims: ils escaladent la cathédrale, pour faire des photos "vu d'en haut"

Il est aux environs de 8h30 samedi 31 octobre lorsque 3 personnes sont aperçues, perchées sur les voûtes de la cathédrale de Reims.

Munies de cordes, elles ont escaladé la façade du côté de la cour du palais du Tau.

D'après nos informations, c'est l'abbé de la paroisse de la cathédrale de Reims qui les repère depuis ses fenêtres. C'est lui qui appelle la Police. Ce samedi, les environs sont plutôt calmes. C'est le deuxième jour du confinement et les grimpeurs ont donc pu agir sans être repérés.

La quinzaine de policiers envoyée sur place parvient à faire redescendre les 3 grimpeurs. Ils auraient passé la nuit sur place pour capturer des clichés de la ville "vu d'en haut" au lever du soleil.

Aucune dégradation n'a été constatée sur la façade de la cathédrale.

Façade de la cathédrale de Reims © Radio France - Annelaure Labalette

Grimper sur des édifices colossaux comme la cathédrale de Reims est une discipline connue par certains acrobates "en recherche de sensations fortes".

Cet été, c'est la cathédrale d'Amiens qui a été escaladée par 4 étudiants. Ils ont passé la nuit perchés à plus de 110 mètres de haut et ont posté des photos du lever du soleil sur la ville sur les réseaux sociaux.

Mais ce genre d’événement pose également la question de la sécurité de l'édifice dans un contexte sécuritaire renforcé . Le plan vigipirate a été porté au niveau "urgence attentat" sur l'ensemble du territoire national depuis l'attaque terroriste dans une basilique de Nice le 29 octobre 2020. On garde aussi en mémoire les incendies de la cathédrale Notre Dame de Paris et plus récemment, celle de Nantes cet été.