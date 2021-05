Reims : une bouteille géante de Champagne mise aux enchères au profit du Téléthon

Elle pèse plus de 500kg et mesure plus de 3 mètres : la bouteille de Champagne conçue par les Compagnons du Devoir de Muizon est colossale. Il leur a fallu 300 heures pour mettre au point cette oeuvre, en fer forgé, crée spécialement pour être vendu aux enchères au profit de l'AFM Téléthon.

4.000 euros, qui dit mieux ?

La vente est prévue en présentiel ce mardi 4 mai, à 14h, à la salle des ventes Chativesle, 49 rue Gosset à Reims. Il est possible d’acquérir ce gros bijoux sans bouger de chez soi, via internet. Le prix de départ est fixé à 4.000 euros. Ce n'est pas la première vente organisée pour cette bouteille et ça pourrait ne pas être la dernière, puisqu'en cas d'échec, une nouvelle vente serait prévue le 25 mai.