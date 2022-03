Rémouleur traditionnel, Pascal Pierre arpente les rues d'Amiens pour aiguiser couteaux, ciseaux et sécateurs

Il aime faire entendre son arrivée. Comme à l'époque, le rémouleur se balade de villes en villes, de rues en rues, avec sa chariote, sa meule de pierre et sa cloche pour indiquer sa présence. Pascal Pierre, 60 ans, est l'un d'entre eux. Depuis 40 ans, il propose ses services pour aiguiser couteaux, ciseaux ou encore sécateurs des professionnels mais aussi des particuliers.

Ce Normand de Lisieux (Calvados) a de la famille à Amiens. Lorsqu'il leur rend visite, il ne part pas sans sa chariote et sa meule. C'est son gagne-pain depuis 40 ans. En effet, Pascal est rémouleur. "Je fais du porte à porte. Et puis si les gens ont envie de me donner du travail, c'est bien pour moi", dit-il.

Avec sa cloche dans les mains, Pascal se dirige vers une charcuterie de la rue Gaulthier de Rumilly à Amiens, juste derrière le Cirque de Jules Verne. "Bonjour chef, est-ce que vous avez des couteaux à aiguiser chef ?", lance-t-il au commerçant. "Non, j'ai tout ce qu'il faut", répond le charcutier. "C'est un peu la crise en ce moment", raconte Pascal. "Avant je croulais sous les demandes. Dès que les gens entendaient la cloche, ils descendaient avec tout le travail", se souvient-il.

Heureusement, la chance est là à la boutique d'à côté. Mélanie Barbet, fleuriste, a justement trois sécateurs émoussés. "D'habitude, on en rachète. Mais, c'est qu'il soit la, qu'il vienne nous voir nous commerçant. Et puis c'est intriguant. Alors je me suis dis que j'allais essayer", explique la jeune femme. "La dame me donne du travail", sourit Pascal.

Ni une ni deux, il s'installe sur sa chariote, démonte les lames des sécateurs puis les gratte pour les nettoyer avant d'actionner sa meule. "C'est une machine en bois avec une meule en pierre, une roue et une courroie pour la faire tourner. Il y a des pédales que j'actionne avec mes pieds pour faire tourner la meule", explique Pascal Pierre. Ce qu'il raconte ici, c'est la méthode traditionnelle du rémouleur. "Il n'y en a plus beaucoup en France. Certains se sont modernisés", dit-il encore.

Quelques minutes plus tard, les trois sécateurs sont comme neufs. Pour ce travail, Pascal demande 15 euros à la fleuriste, soit 5 euros par sécateur aiguisé. "Ça va faire 40 ans que je fais ce métier. On commence à fatiguer un peu quand même", souligne Pascal. Mais il compte faire perdurer tant qu'il le peut ce savoir-faire acquis grâce à ses beaux-parents, eux aussi rémouleurs.