Renaud Rouanet remporte l'UT4M, l'ultra trail de Grenoble

Rideau sur la 5 ème édition de l'UT4M, l'Ultra Trail des 4 montagnes, autour de Grenoble. 169 kilomètres à parcourir soit d'une traite, soit en quatre jours dans l'Oisans, la Chartreuse, le Vercors et Belledonne. L'Xtrême Trail a été remporté par Renaud Rouanet en 27 heures et 14 minutes

Renaud Rouanet a le sourire quand il est monté, ce samedi soir, sur le podium, dressé dans le Palais des sports de Grenoble. Vendredi soir, il est arrivé premier de l'Xtrême Trail, 169 kilomètres de course dans les quatre massifs qui entourent Grenoble, sans dormir, sans quasiment s'arrêter, en 27 heures et 14 minutes. "Je n'ai pas battu le record de l'UT4M mais je suis heureux d'avoir gagné, pour ma première participation, cette course fabuleuse! " explique, la voix un peu fatiguée, ce pompier professionnel de 39 ans, domicilié à La Chapelle-en-Vercors, dans la Drôme.

"C'est une course magnifique !" -Renaud Rouanet

Il a commencé le trail il y a 16 ans et depuis, la passion de courir en montagne ne l'a plus quitté : "C'est un sport exigeant, chronophage. Je suis content d'offrir cette victoire à ma femme et mes deux fils, qui me soutiennent et m'encouragent. Ils m'ont suivi sur la course. C'était super ! Et puis l'ambiance, les gens qui vous encouragent sur le parcours, c'est fort !"

Hallucination

Pour tenir le coup, Renaud a laissé le cerveau et le mental de côté, pour se mettre dans un rythme un peu mécanique. "On est parti jeudi soir, de nuit, c'était éprouvant de commencer par une nuit sans sommeil. Sur la fin, j'ai eu une petite hallucination. Jeudi après midi, il faisait chaud, j'ai cru voir une fontaine sur le chemin, j'ai fait un détour de 50 mètres pour remplir ma gourde et en fait c'était une touffe d'herbe !"

Prochain objectif : le grand raid de la Réunion

Renaud, qui a quand même un peu de mal à descendre les escaliers, va maintenant se reposer deux semaines pour être frais pour son prochain challenge :"Ce sera en octobre, le grand raid de la Réunion. C’est ma dernière course de la saison." Sûr que maintenant, avec cette belle victoire, on va l'attendre sur ce prochain défi !