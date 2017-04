Rencontre avec Jean-Luc Bannalec, auteur à succès des enquêtes du commissaire Dupin

La Bretagne inspire pour la 5ème fois une enquête du célèbre commissaire Dupin. En Allemagne, les romans de Jean-Luc Bannalec cartonnent : plus de 3 millions d'exemplaires et les adaptations télés réunissent plus de 5 millions de personnes à chaque épisode. Un bon coup de pub pour la région.

Les monts d'Arrée, la rivière du Belon servent de décor à la nouvelle intrigue du commissaire Dupin qui sort en français jeudi 13 avril. "L'Inconnu de Port Bélon" est le 5ème roman de Jean-Luc Bannalec et chacune de ses enquêtes est un succès de librairie. Plus de 3 millions de lecteurs, des romans traduits dans 14 pays et des adaptations télévisées qui cartonnent. Le dernier épisode diffusé la semaine dernière a été regardé par plus de 5 millions de personnes.

Jean-Luc Bannalec est l'un des meilleurs ambassadeurs de la Bretagne

Les romans de Jean-Luc Bannalec ont plus d'impact que toutes les campagnes de pub dans le métro parisien ou sur les salons touristiques à l'étranger. Des cars entiers de touristes débarquent toute l'année à Concarneau et plus globalement dans le sud Finistère, des Allemands par milliers bien sûr "mais pas seulement", nous précise Pauline à l'Office du tourisme de Concarneau, des tchèques, des espagnols. Des fans qui viennent parfois uniquement chez nous pour suivre les traces du commissaire Dupin. Des Tours Opérateurs allemands proposent des circuits spécifiques des lieux fréquentés par le célèbre commissaire." Sur les traces du commissaire Dupin conduit les touristes au restaurant L'Amiral, au CAC qui sert de commissariat pendant les tournages, au Marinarium, à l'atelier de la céramiste Valérie Le Roux à Concarneau mais aussi à Pont Aven, Riec-sur-Belon.

L'Amiral, QG du commisaire Dupin, héros des enquêtes de Jean-Luc Bannalec © Radio France - Anne Tréguer

Jean-Luc Bannalec adresse une déclaration d'amour à la Bretagne dans chacun de ses romans

Jean-Luc Bannalec est le pseudonyme d'un éditeur allemand et depuis son enfance il est attiré tel un aimant à notre région. Il connait le moindre recoin du sud Finistère et notamment tout le secteur de Névez, Pont Aven, Concarneau.

"J'aime tout, vos paysages, les couleurs, les odeurs de la mer mais aussi celles de la campagne, vos histoires celtiques et vos légendes. Dans chaque bourg on sent que chaque pierre a une histoire. J'aime votre façon de transmettre le passé. L' oral a une grande importance ici en Bretagne et j'adore ! nous raconte l'écrivain. Ces atmosphères servent de décor à chacune de ses enquêtes. "J'ai une carte de Bretagne et j''explore le sud, le nord, l'ouest et l'est avant de me poser quelque part. "

Il partage sa vie entre Névez où il a une maison et Francfort en Allemagne où il travaille dans une maison d'édition mais il nous confie : "je n'écris qu'en Bretagne , je n'y arrive pas en Allemagne, c'est impossible !"

L' auteur du commissaire Dupin est un fan de radio et de France Bleu Breizh Izel !

"J'écoute la radio, j'aime ce média, j'écoute France Bleu Breizh Izel et toutes les infos", nous déclare à mi-voix timidement l'auteur. Il connait nos voix , et ils s'inspirent parfois de nos sujets faits divers pour alimenter nos enquêtes. Nous n'avons pas boudé notre plaisir de le rencontrer car il n'accorde que très rarement des interviews !

Un bel échange et un beau moment