Rencontre avec Noa, l'une des deux mascottes de l'USL Basket, avant le match de gala contre la JALT le Mans

A gauche Tigrou et à droite Lapinou, les deux mascottes de l'USL Basket. Et derrière Tigrou se cache Noa.

Vous les voyez sur le parquet de l'US Laval Basket tous les week-end à domicile mais vous ne savez pas qui se cache dessous, les mascottes vont vivre un grand moment ce dimanche après-midi dans la grande salle de l'Espace Mayenne. L'USL reçoit la JALT le Mans à 15h30 devant près de 3.000 spectateurs à l'occasion de la 22e journée de Nationale 2, c'est une des rares fois où le club lavallois va évoluer dans la grande salle.

Alors, ces mascottes n'ont pas encore de nom mais on les appelle souvent Lapinou et Tigrou. Noa, âgé de 13 à 17 ans (on laisse un peu le mystère pour qu'on ne le reconnaisse pas), se cache derrière Tigrou depuis trois ans maintenant et France Bleu Mayenne l'a rencontré. Il était déjà au taquet mais là, pour ce gros match, il s'est plutôt bien préparé.

Caresser le crâne des personnes chauves

Il a l'habitude de se glisser à coté de vous dans la salle Pégase à Espace Mayenne et vous taquiner un peu, "on dort sur des chaises, on se fait des bisous, on s'éclate", décrit Noa. Il vous a sans doute également déjà touché la tête pendant une rencontre, "c'est pas méchant mais on aime bien aller vers les personnes chauves dans le public et leur caresser le crâne avec nos gants", sourit-il, "c'est pour rigoler et ça fait rigoler le public donc c'est super". Noa a prévu de refaire tout ça avec son compère Lapinou ce dimanche après midi, mais ces derniers temps il concocte autre chose. "Je voudrais essayer de faire un poirier sans mur sans rien", c'est-à-dire de tenir quelques secondes sur les mains, "ou pour réussir le défi qu'on m'a lancé de réussir un salto". Bon, pour le salto, il faudra attendre un peu parce que c'est prévu pour la fin d'année mais pour le poirier il s'entraîne dur pour réussir. "C'est vrai que j'ai essayé chez ma mère mais c'est très compliqué, même contre un mur", dit-il comptant sur les prouesse de Lapinou et sa célèbre vague sur le parquet.

Le mystère de la personne derrière la mascotte

Pendant la rencontre face à la JALT vous pourrez lui taper dans la main, le saluer, mais pas voir son visage, pour laisser un peu le suspens. D'ailleurs on lui demande très souvent qui se cache derrière Tigrou, "surtout quand c'est des personnes qu'on connaît, on va les voir, on rigole un peu avec eux et à un moment donné ils nous disent 'Mais tu qui es-tu?', je leur réponds souvent que moi je les connais, après ça ils se posent la question jusqu'à la fin du match". Alors des roues, qu'il fait déjà, des vagues, des caresses sur le crâne, devant 3.000 spectateurs ce sera autre chose mais il promet de faire le show avec encore plus de spectacle dans cette grande salle de l'Espace Mayenne. Il compte bien-sûr sur vous pour l'encourager. Coup d'envoi 15h30 pour des Lavallois troisième au classement de N2.