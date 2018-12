Rencontre avec un haut-savoyard qui a vu le yéti : "c’est un abominable ours des neiges"

Haute-Savoie, France

Il est l’homme qui a vu le yéti. Christophe Hagenmuller habite Annecy-le-Vieux. Photographe et explorateur, il a passé 25 années de sa vie à visiter les villages les plus reculés du Tibet. Au début des années 2000 dans l’Himalaya, un chasseur tibétain lui a montré la dépouille entière d’un yéti tué une quarantaine d’année plus tôt. "La bête avait la taille d’un gros loup et ressemblait à un ours." L’aventurier haut-savoyard a été autorisé à prendre des photos et à prélever des poils de la bête. Quinze ans après cette rencontre, ses données ont permis à des scientifiques de faire tomber le mythe. Selon les analyses ADN, le yéti est en fait… un ours.

Christophe Hagenmuller, vous avez mis fin au mythe du yéti ?

Alors le yéti existe bien au Tibet et est bien réel. Mais c’est la fin du mythe : yéti abominable homme des neiges, mais ce n’est pas la fin pour le yéti : abominable ours des neige.

Le yéti est donc un ours ?

J’ai été introduit auprès de la population des villages les plus reculés de l’Himalaya et j’ai eu la chance de voir deux yétis. En 2017, une patte de yéti qu’on a bien voulu me montrer après 22 années d’insistantes demandes et au début des années 2000, la dépouille d’un yéti entier tué il y a une quarantaine d’années. J’ai été surpris par la taille, c’était celle d’un gros loup. Mais j’ai eu le bon réflexe de prendre des échantillons de poils qui ont pu être analysés (en 2014 et 2017). Ces travaux montrent qu’il s’agit très probablement d’une espèce d’ours.

Superstition

Pour avoir accès à ces dépouilles, il vous a fallu énormément de temps et gagner la confiance de la population. Au Tibet, le yéti est-il un sujet tabou ?

Oui car il faut savoir dans cette civilisation tibétaine, les gens sont très superstitieux. Ils ont peur de parler du yéti car ils pensent que cela pourrait attirer le malheur sur eux et leur famille.

ECOUTEZ le récit de Christophe Hagenmuller Copier