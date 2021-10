Rencontre magique entre des écoliers du Tarn et des pygmées Aka au cœur de la forêt de Grésigne

De la forêt équatoriale à la forêt tarnaise de Grésigne. C'est le voyage qu'ont fait cinq chanteurs et musiciens pygmées. Ils présentent leur culture et ont un projet de création avec un cinquantaine d'écoliers du secteur. Le tout orchestré par l'association Grésigne en Fugues.

La rencontre s’est déroulée au cœur de la forêt de Grésine. La forêt comme lien évident entre cinq pygmées Aka et les enfants de quatre écoles à classe unique des villages tarnais d’Izac, Donnezac, Milhars et Le Verdier.

Les enfants vont travailler toute l'année sur la culture Pygmées. © Radio France - SM

Première partie du concert

Grace à l’association Grésigne en Fugues, ces élèves vont toute l’année travailler sur un projet autour de la culture de ces pygmées et de leur musique. En avril, ils feront d’ailleurs la première partie du spectacle de ces musiciens et chanteurs venus de la République du Congo.

Et la première rencontre entre les enfants et les musiciens africains a été très riche et étonnante. Les cinq pygmées et leur accompagnateur ont proposé une navigation forestière. Au programme : imitation de cri d’animaux, repérages dans la forêt de Grésigne et apprentissage de notions et mots Aka. Ensuite, dans un sous-bois, les enfants, les enseignants ont assisté à un petit concert improvisé. Le tout s’est terminé par des danses et des jeux Aka que les enfants ont très vite appris.

Rencontre entre les pygmées et les enfants dans la forêt Copier

Veillées Pygmées

Pour le grand public, ce samedi 23 octobre, l’ensemble Ndima se produit à Saint Beauzille en plein air. Un concert –veillée pygmée - organisé par Grésigne en Fugues à partir de 18h30. Il est précédé par une conférence avec Simha Arom (musicien et ethnomusicologue de renommée mondiale) sur l’histoire des forêts et de Pygmées. Un événement en partenariat avec le GMEA, L’Association pour Perpétuer le Souvenir des Internées des Camps de Brens et de Rieucros & le festival Gresinhol.

Le regard de Elie 10 ans et de Yann Dubois, enseignant à l’école de Donnezac sur cette rencontre. Copier

Les Pygmées Aka ont appris un de leurs jeux aux enfants. © Radio France - SM