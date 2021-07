VIDEOS - Rencontre : Sidi, tout premier agriculteur Touareg de l'Auxois

La drôle histoire de Sidi Ag Tiyoukene... D'origine Touareg, ce Malien de 36 ans, est en train de monter son exploitation maraichère en permaculture à Mairey un hameau de Mont-Saint-Jean entre Pouilly-en-Auxois et Saulieu en Côte-d'Or.

Guitariste et maraîcher

Il est installé depuis le début de l'année sur un bout de champ d'un hectare et demie mis à sa disposition par Pascal Laprée, célèbre producteur de foie gras de l'Auxois. Arrivé en France en 2015, Sidi guitariste et joueur de blues touareg, a appris le maraîchage en Algérie et à Auxonne en Côte-d'Or où il a intégré durant 4 ans une exploitation maraîchère biologique de grande taille. Désormais il souhaite lancer sa propre affaire.

Sidi Ag Tiyoukene se lance dans le maraîchage bio à Mont-Saint-Jean en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Pascal Laprée, installé depuis 35 ans, lui donne cette chance et lui transmet son expérience. "Je ne peux pas lui transmettre grand chose parce que je ne pratique pas le maraîchage même si je connais bien le jardin" tempère t-il. L'installation de ce nouvel agriculteur doit permettre une diversification des produits proposés à la clientèle rajoute Pascal Laprée.

"On avait besoin d'un maraîcher" explique Pascal Laprée Copier

La philosophie de Pascal Laprée

"On s'est aperçu quand on faisait des marchés de nuit ou des marchés locaux qu'on n'avait pas de maraîcher. C'était vraiment une carence. J'avais un hectare et demi de prés que j'ai donc mis à disposition de Sidi. Ce n'est pas un hectare et demi de moins qui va mettre mon exploitation en péril. On peut tous faire ce genre de chose. Cela permet d'installer d'autres gens et voir l'agriculture d'un autre oeil. C'est un peu ma philosophie".

Sidi a monté cette serre de 180 m² offerte par son ancien employeur avec l’aide des bénévoles du jardin associatif et de l’association d’animation culturelle locale « La Coudée » © Radio France - Thomas Nougaillon

Un fond de vallée très fertile

La parcelle en question se trouve en fond de vallée. C'est là que le jeune Touareg fait en ce moment pousser des poivrons, des tomates, des petits pois ou encore des oignons, bref des légumes de saison et en accord avec son schéma de pensée et ses valeurs écolos. "C'est un lieu très tranquille, on voit des arbres, on écoute les oiseaux, il y a le petit ruisseau qui coule à côté. C'est un peu notre petit paradis ici" explique Pascal Laprée, lui aussi passé à la bio depuis quelques années.

Pascal et Sidi nous font visiter cette parcelle où la terre est très fertile Copier

Sidi rajoute : "parfois on entend même des grenouilles qui chantent juste à côté". C'est lui qui a fait pousser tous ces légumes. "Avec l'aide de Pascal qui m'a prêté du matériel et m'a donné un coup de main pour pouvoir 'friser' la terre, semer et planter les semences. Il y a des productions qui sont déjà parties et j'ai encore des légumes à récolter". Sidi est en "permaculture", "c'est prendre soin de la terre, essayer d'en vivre sans l'épuiser, ici il n'y a aucun produit chimique" se félicite Sidi.

Rencontre avec Sidi qui aime vivre la campagne et faire de la guitare explique notre reporter Copier

L'exploitation agricole de Sidi, qui a obtenu sa nationalité française, se nomme "Jardin du Rossignol". Il vend ses productions sur les marchés et dans les épiceries locales comme les marchés paysan de Marcilly-Ogny et de Saulieu et L'Épicerie Comptoir de Pouilly-en-Auxois.

Un financement participatif pour l'achat d'un véhicule

Parallèlement à la création de son entreprise Sidi a lancé un financement participatif sur le site MiiMosa (valable encore jusqu'à mi-août) pour l'achat d'un véhicule utilitaire d'occasion. "Ne disposant d’aucun fond propre et d'aucun soutien bancaire" il en a besoin pour transporter ses légumes, ses outils et des objets utiles au travail de la terre. Cela doit aussi lui permettre d'aller sur des lieux de vente un peu plus éloignés.