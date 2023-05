Rencontrez Serge le Lapin, la mascotte du métro parisien dans plusieurs stations !

Serge a bien évolué depuis 46 ans !

Connaissez-vous Serge le lapin, la mascotte du métro ? Les Parisiens l’ont découverte en 1977 sous la forme d’un lapin orange. Elle prévenait alors les enfants du danger que représente l’ouverture des portes automatiques. Serge a bien évolué depuis, mais accompagne toujours les voyageurs des lignes RATP sur leurs trajets.

La RATP vous invite à retrouver Serge le Lapin dans ses différentes stations de métro et RER - RATP

Serge le Lapin et les agents de la RATP viennent à votre rencontre ces prochains jours.

Après avoir peut-être eu la chance de croiser Jean Castex sur les différentes lignes du réseau , vous allez pouvoir rencontrer le lapin le plus célèbre de la région !

Voici où retrouver Serge le Lapin et les agents de station :

> RER A à la Gare de Châtelet le 17 mai entre 14h et 16h

> RER B à la Gare de Bourg La Reine le 16 mai entre 16h et 18h

> Ligne 4 à la Station Montparnasse le 17 mai entre 14h et 17h

> Ligne 8 à la Station Porte Dorée le 16 mai entre 8h et 10h et station Opéra le 16 mai entre 16h et 18h

> Ligne 9 à la Station Alma Marceau le 16 mai entre 19h et 21h, station Marcel Sembat le 17 mai entre 9h30 et 11h30 et station Voltaire le 17 mai de 15h30 à 17h30

> Ligne 12 à la Station Jules Joffrin le 16 mai de 15h30 à 17h30

Ce matin, nous avons pu rencontrer Olivia, assistante d'exploitation de la Ligne 8 et Serge le Lapin à la station Porte Dorée.