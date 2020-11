"Rendez nous la mer", Mylène Demongeot, qui vit en Mayenne, demande l'accès au littoral pendant le confinement

"Rendez-nous la mer, pour un accès libre à nos rivages", l'actrice Mylène Demongeot, qui vit dans le Sud-Mayenne, fait partie des signataires d'un courrier envoyé au Président de la République et à Brigitte Macron.

D'autres personnalités, l'écrivain Yann Queffelec et le navigateur Jean Le Cam, ont également répondu à l'appel de plusieurs collectifs qui demandent la réouverture du littoral, l'abrogation de la règle du 1 kilomètre et l'autorisation des sports nautiques : "notre objectif n'est pas de braver les interdits, encore moins de nous mesurer aux forces de l'ordre. Les sirènes comme les surfeurs, les véliplanchistes ou les pêcheurs à pieds ne sont pas des terroristes ! Et il ne s'agit pas de laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Non ! Nous voulons juste vivre du mieux possible ces semaines anxiogènes dans le respect de la distanciation physique et des consignes de sécurité".