"Rendez-nous nos thés dansants!" : manifestation à Saint-Etienne pour la réouverture des bals et dancings

"Rendez-nous nos thés dansants !" Le mot d'ordre de la manifestation qui s'est tenue ce vendredi à la mi-journée, place Jean-Jaurès, à Saint-Etienne, est pour le moins inhabituel. Une quarantaine de manifestants venus de la Loire et des départements voisins ont revendiqué la réouverture des bals et dancings fermés depuis la mi-mars.

Qu'ils soient patrons d'établissements, musiciens ou danseurs, tous déplorent d'être "les oubliés du déconfinement" et s'en indignent dans la mesure où bars, restaurants et lieux de manifestations sportives ont pu rouvrir.

Les manifestants sont venus de la Loire et des départements voisins © Radio France - Margaux Caroff

Magalie, Perrier, musicienne de bal et originaire d'Unieux, dans la vallée de l'Ondaine, est à l'origine de ce rassemblement. Elle s'inquiète bien sûr pour sa profession mais aussi pour la santé physique et morale de tous ces seniors qu'elle ne peut plus faire danser depuis six mois. "La danse de couple, explique-t-elle, c'est une passion mais ça permet de retrouver les amis, d'évacuer les soucis de la semaine et c'est aussi un sport puisqu'ils dansent quasiment cinq heures non stop. On comprend qu'on est en grande crise sanitaire ; ce qu'on comprend un peu moins, c'est que tous les corps de métiers ont repris, seul le nôtre n'a pas repris. On ne demande pas à reprendre comme avant le covid. Ce qu'on demande, c'est une dérogation qui permettrait aux établissements d'ouvrir sous conditions, avec masque obligatoire, distanciation, gel hydroalcoolique, une jauge réduite à 70%. Bien sûr, les établissements prendraient les identités, feraient tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir dans des bonnes conditions."

"C'est notre vie de pouvoir danser - Martine, une manifestante

Martine, venue de Haute-Loire pour dire sa colère, est sur la même longueur d'ondes. Elle ne veut pas être considérée comme une vieille dame à protéger, juste comme une fan de danse qui veut vivre sa passion. "C'est notre vie de pouvoir danser, dit-elle. On est malheureux, triste, on a l'impression de mourir à petit feu. Je ne comprends pas pourquoi on nous met de côté. Je ne me considère pas comme une personne du troisième âge mais comme une personne qui a envie de danser." Quant au risque sanitaire de transmettre le covid à des partenaires de danse, elle le balaie en expliquant que la danse de salon se pratique essentiellement entre couples qui existent à la ville comme sur la piste. Autrement dit, selon elle, pas de danger de contaminer un inconnu.

Une délégation devait être reçue en préfecture dans l'après-midi.