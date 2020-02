René Michaux, le plus vieux coiffeur de France, est mort à 97 ans

René Michaux était le plus vieux coiffeur de France en exercice. Il s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à 97 ans. Il avait commencé sa carrière en 1937 à Beaumont-le-Roger et jusqu'au bout, aura coiffé dans son salon ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale.

Beaumont-le-Roger, France

Il avait commencé en 1937 comme apprenti à Beaumont-le-Roger, il avait coiffé les Allemands sous l'Occupation et avait ouvert son propre salon en septembre 1944 au 15 rue Chantereine. René Michaux s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 97 ans. Infatigable, dans la journée de jeudi, il avait encore coiffé ses clientes : une carrière de 83 ans, exceptionnelle, "si j'arrête, je meurs" avait-il confié à France Bleu Normandie lors d'un reportage réalisé à l'occasion de ses 90 ans.

Réécoutez René Michaux à l'occasion du portrait réalisé par Laurent Philippot pour ses 90 ans Copier

Le réalisateur Patrice Leconte avait même rencontré René Michaux pour un documentaire "Les boutiques obscures" diffusé sur France 3 en 2018.

Le salon de Monsieur Michaux avait brûlé en janvier 2016, et sept mois après, le propriétaire avait retrouvé les lieux et ses ciseaux pour son plus grand plaisir et celui de ses clientes.

Le reportage d'Anne Bertrand qui s'était rendue au salon de Monsieur Michaux à l'occasion de sa réouverture en août 2016 Copier

On ne connaît pas encore la date des obsèques de René Michaux.