Rennes : à cause de la neige, le bébé nait sur la rocade dans le camion des pompiers

Mercredi 10 février, le petit Charles est né sur la rocade de Rennes (Ille-et-Vilaine) dans le camion des pompiers. Venant de Parcé, près de Fougères, la maman, qui perdait les eaux, et le papa n'ont pas pu se rendre à temps à la maternité à cause de la neige et du verglas sur la route.

Ce mercredi 10 février 2021, il est 7h30, Maroie Perdriau commence à perdre les eaux en se réveillant. Il faut vite partir à la maternité, la clinique de la Sagesse à Rennes, située à une cinquantaine de kilomètres de Parcé, près de Fougères (Ille-et-Vilaine) où vit le couple. Le temps de déposer le fils Louis en garde, le couple prend la route, mais le papa Alexandre ne peut pas rouler vite à cause de la neige et du verglas. Il quitte la route départementale, rejoint l'A84, puis la rocade de Rennes. "Ma femme avait des contractions de plus en plus fortes et douloureuses" raconte Alexandre Perdriau.

Je me suis arrêté comme j'ai pu en urgence sur une aire d'urgence de la rocade de Rennes près de la porte de Beauregard. J'ai appelé aussitôt les pompiers pour savoir quels étaient les premiers gestes à appliquer - Alexandre Perdriau

Alexandre met le chauffage à fond dans sa voiture et essaye d'installer sa femme plus confortablement.

A 9h49 le petit Charles voit le jour

Les pompiers arrivent rapidement. "ils ont pris le relais, ils ont mis ma femme dans le camion et les médecins du Samu sont arrivés pour procéder à l'accouchement sur place". Le papa n'assiste pas à l'accouchement car le camion est trop exigu.

L'un des pompiers est venu vers moi en me faisant comprendre par un signe de la tête que le petit était arrivé. Le médecin m'a invité à venir dans le camion et à couper le cordon du bébé - Alexandre Perdriau

Le petit Charles pèse 3 kilos 380. La maman et le bébé sont transportés ensuite vers la clinique de la sagesse. Alexandre Perdriau tient à remercier pompiers, médecins du Samu et la clinique qui ont permis cette naissance tout à fait hors du commun.