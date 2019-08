Rennes : armé de son grappin, il nettoie la Vilaine

Rennes, France

Si vous habitez à Rennes, vous l'avez peut-être déjà croisé au détour d'une balade dominicale le long de la Vilaine. En même temps il ne passe pas inaperçu penché au bord de l'eau avec tout un attirail et des grosses caisses remplit d'objets en tout genre. Que fait-il ? A-t-il trouvé un trésor ? Presque. Monsieur Percherel est un citoyen comme les autres, qui a pour passe-temps le week-end de nettoyer la Vilaine. Mais pas de n'importe quelle manière.

Monsieur Percherel ne passe pas inaperçu au bord de la Vilaine © Radio France - Maxime Bossonney

Depuis neuf mois maintenant, armé d'un grappin et parfois d'un aimant, il récolte et ramasse tous les objets encombrants, le plus souvent de la ferraille, qui polluent les eaux du fleuve. Vélos, chariots, mobylettes... il peut parfois trouver des objets étonnants. "J'ai l'habitude de pêcher sur la Vilaine, et à chaque fois ma ligne se prenait sur des bouts de ferrailles qui traînent au fond de l'eau, alors j'ai décidé de nettoyer un peu". explique-t-il.

Les "trésors" de Monsieur Percherel © Radio France - Maxime Bossonney

Monsieur Percherel passe ses week-ends à longer le fleuve sur les quais de la capitale bretonne, parfois avec son cousin, qui l'aide à récolter ces encombrants à bout de bras. "Il nous reste encore beaucoup de travail, j'espère pouvoir continuer avant que ce soit interdit" dit-il.

Pour l'instant rien d'illégal, Monsieur Percherel emmène les plus petits objets à la décharge. Pour les plus gros, comme les vélos, il laisse le soin aux services de la Ville de les ramasser.