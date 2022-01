Rennes : atteint par la mucoviscidose, il veut rejoindre la Norvège à moto

Thomas Lebouvier veut prendre sa revanche sur la mucoviscidose. Ce Breton prépare un voyage pour rejoindre le Cap Nord, en Norvège. Il partira au mois de mai, à moto, dans le but de faire parler de sa maladie et de la transplantation d'organes.

Thomas Lebouvier a déjà parcouru la France et fait des voyages en Allemagne et en Suisse à moto.

Le défi est de taille. En partant de Rennes au mois de mai, Thomas Lebouvier veut rejoindre le Cap Nord, au-dessus du cercle polaire arctique, à moto. Greffé des deux poumons il y a quinze ans, ce Breton veut "éveiller les consciences" sur sa maladie : la mucoviscidose. "J'ai eu une greffe très compliquée qui a duré plus de six mois. Je pars avec ma maladie dans l'aventure, il y aura des phases difficiles car je peux avoir de gros coups de fatigue, mais ça fait partie du jeu."

Deux mois, 10.000 kilomètres

Il s'apprête à parcourir 10.000 kilomètres pour cet aller-retour jusqu'au point le plus au nord de l'Europe. Depuis Rennes, il traversera la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. "J'aimerais bien aller voir le village du père Noël", glisse ce passionné de voyages. L'objectif est de visiter un centre de transplantation à Oslo, en Norvège afin de leur remettre un drapeau de l'association Vaincre la mucoviscidose. À son départ, il passera par l'hôpital de Suresnes (Hauts-de-Seine) pour remercier une nouvelle fois les médecins qui ont réalisé sa greffe. "Quinze ans après, me dire que je pars tout seul au Cap Nord, à moto, une boucle est bouclée."

Il peut compter sur les encouragements de Anne-France Dautheville, la première femme à avoir fait le tour du monde à moto. © Radio France - Maxime Glorieux

"Je veux montrer aux gens que, malgré le handicap et ma taille, je mesure un mètre soixante et je fais 43 kilos, on peut aussi faire de belles choses et se dépasser !" Il aimerait saisir l'occasion pour faire un don à l'association Vaincre la mucoviscidose. Thomas Lebouvier est donc à la recherche de 8.000 euros, qui serviront également à financer son voyage. Une cagnotte devrait bientôt être mise en ligne sur sa page Facebook. Plusieurs entreprises de la région ont déjà donné leur feu vert pour un financement.

La moto avec laquelle Stéphane Peterhansel a gagné le Paris-Dakar

Sa moto est signée par la première femme à avoir fait le tour du monde complet à moto, Anne-France Dautheville. Thomas Lebouvier ne part pas avec n'importe quel engin : une Yamaha Super Ténéré de 1990. "C'est une moto assez emblématique qui a gagné le Paris-Dakar avec Stéphane Peterhansel dans les années 90", explique celui qui a restauré la moto pendant plus d'un an et demi. Le moteur, réalisé à partir de pièces détachées provenant du Japon, doit encore être finalisé à Brest. En attendant, il se prépare physiquement pour ce défi. "Je vais à la salle de sport plusieurs fois par semaine, j'ai repris une bonne alimentation aussi parce qu'avec la mucoviscidose, mon pancréas ne marche pas."

Thomas Lebouvier partira à la fin du mois de mai de la concession Planète Yam à Rennes. © Radio France - Maxime Glorieux

Si l'objectif principal est de faire parler de la mucoviscidose, le Breton veut également montrer que rien n'est impossible. "Beaucoup de gens ont du mal à croire que je roule sur une moto aussi grosse et même si, bien souvent, ils sont bien plus en forme que moi, ils se disent incapables de le faire. Si je peux le faire, vous pouvez aussi. Maintenant, avec les smartphones, on peut tout faire. Voyager, c'est vraiment devenu facile." Le motard a déjà d'autres projets en tête et aimerait, un jour, emmener sa Super Ténéré au Japon, à la maison mère. Pour le moment, son départ est prévu à la fin du mois de mai depuis la concession Planète Yam à Rennes.