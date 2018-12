Rennes : deux voleurs perdent leurs clés de scooter dans le pavillon cambriolé... et reviennent les chercher

Rennes, France

On peut dire que ce sont des apprentis cambrioleurs qui ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi à Rennes par la police. L'histoire n'est pas banale. Il est 1h20 du matin. Les policiers se rendent dans un pavillon visité après avoir été alerté par la société de surveillance qui en est chargée en l'absence de ses propriétaires. C'est la brigade canine qui est dépêchée sur place.

Elle trouve une fenêtre abîmée, un carreau cassé et des empreintes de pas et de chaussures à l'intérieur. Les policiers prennent des photos avec leur téléphone portable et avant de repartir ils aperçoivent deux jeunes hommes se dirigeant vers la maison. Il s'agit tout simplement des cambrioleurs ; ils sont venus récupérer les clés de leur scooter qu'ils avaient oubliées sur place quelques minutes plus tôt. Âgés de 19 ans, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces deux voleurs "malchanceux" vont comparaître devant un juge sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Bilan de ce vol complètement raté : une montre et un casque ont été dérobés.