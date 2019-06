Rennes : et si votre chat devenait "le plus beau chat" de la ville ?

Rennes, France

Et si la boule de poil qui vient miauler au pied de votre lit tous les matins devenait la nouvelle égérie d'une entreprise rennaise ? C'est ce que vous propose CatBnB. Cette société bretonne spécialisée dans la garde de chats à domicile organise l'élection du plus chat de la ville de Rennes. Jusqu'au 15 juin, les participants peuvent déposer les photos de leur(s) félin(s) sur le site Internet de l'entreprise.

Election le 29 juin au Chat Puccino

Les 10 chats sélectionnés seront présentés le 23 juin et l'élection finale aura lieu le 29 juin au Chat Puccino à Rennes. Le propriétaire du chat gagnant remportera un an de garde pour son animal et une séance photo avec une professionnelle. Il verra surtout son compagnon s'afficher sur tous les supports de communication de l'entreprise pendant un an.