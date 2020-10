Rennes : il s'est fait un tatouage avec la tour des Horizons

C'est devenu au fil du temps l'un des emblèmes de la ville de Rennes, la tour des Horizons et ses 30 étages. Cette prouesse de l'architecte Georges Maillols fête son 50ème anniversaire cette année. Certains Rennais l'aiment tellement qu'ils se sont fait tatouer la fameuse tour. Comme Simon. Il a fait ce tatouage il y a un an sur son flanc gauche. Il a choisi un endroit intime "comme ça il n'est pas visible de tous, c'est un tatouage personnel et intime".