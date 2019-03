INSOLITE - Rennes : il se promène dans les rues avec un poney

Si vous pensez avoir aperçu un poney dans les rues de Rennes ces derniers jours, sachez-le, vous n'avez pas rêve ou abusé de substances illicites. Depuis ce week-end, de nombreux passants ont été surpris de croiser cet animal place de la République, ou dans les rues du centre historique. "D'habitude on voit les punks à chiens, maintenant il y a des poneys, à quand des ours ?" s'amuse Nicolas, un étudiant rennais. "Je l'ai croisé samedi rue Saint-Anne et ça m'a amusé, en fait les poneys ça apport de la joie je crois," sourit Marie en promenade le long du mail François Mitterrand.

Le détenteur de l'équidé n'a pas été identifié mais il s'agirait d'un marginal qui se promène régulièrement en ville. Sur les réseaux sociaux, quelques internautes l'ont pris en photo avec son animal. A priori, rien ne l'empêche de promener son poney dans le centre-ville, à condition que ce dernier soit évidemment bien traité. Peut-être deviendra-t-il aussi connu que l'homme à la chèvre de Tours ?