Rennes : l'étudiant aux Beaux-Arts retrouve son tableau volé grâce à un ancien détenu

Rennes, France

C'est un histoire digne d'un roman. Au début du mois d'octobre, Hugo Le Fevre, étudiant aux Beaux-Arts de Rennes s'est fait voler son tableau réalisé pour son examen final. Un autoportrait où le jeune homme était accompagné d'un toucan. Il a lancé un appel sur Facebook et relayé par plusieurs médias pour retrouver l'oeuvre. Il a été entendu.

Derrière un arrêt de bus

L'oeuvre a été rendue à Hugo Le Fevre par un homme qui venait de sortir de prison. Cet ancien détenu aurait trouvé le tableau abandonné derrière un arrêt de bus à Chantepie, près de Rennes. Frappé par la ressemblance du portrait avec l'un de ses amis, il décide de l'emmener chez lui. Il montre le tableau à son ami. Ils font même quelques fêtes dans l’appartement avec la peinture dans le salon.

Quelques jours plus tard les deux hommes apprennent le décès d'un proche, ils achètent alors Ouest-France pour consulter la rubrique nécrologie et découvrent dans les pages du quotidien que l'oeuvre en question a été volée ! Ils décident donc de restituer cette oeuvre aux Beaux-Arts. L'ancien détenu et le jeune artiste sont désormais en contact. Et Hugo Le Fevre compte payer une bière à son bienfaiteur.