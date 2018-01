Rennes, France

50 centimes pour pouvoir aller faire pipi, c'est le tarif des toilettes du centre commercial Colombia situé en plein centre ville de Rennes. Un endroit construit récemment et baptisé "cabinet de curiosités". C'est le seul centre commercial de Rennes Métropole qui fait payer ses clients selon le syndicat. Du côté de l'INDECOSA 35 l'association de défense des consommateurs de la CGT c'est l'incompréhension. Ce mercredi matin, responsables et militants se sont retrouvés devant la galerie marchande pour faire signer une pétition. Plus de 500 signatures ont été recueillies en moins de 2 heures.

Mobilisation de la CGT © Radio France - Loïck Guellec

Un coût

"La Wi-Fi est gratuite, mais les toilettes sont payantes au centre commercial Colombia" proteste Loïc Alliaume de l'association INDESOCA CGT d'Ille-et-Vilaine. "Quand vous êtes un commerçant qui reçoit beaucoup de monde" renchérit le militant, "on pense que c'est rendre service à son client de mettre des toilettes à sa disposition" et Loïc Alliaume de conclure que "le coût de faire ses courses est important pour le consommateur". "Ce n'est pas normal" explique Jacques un consommateur rennais "quand on fait ses courses où voulez vous qu'on aille". Pour l'heure la direction de Colombia ne bouge pas mais une rencontre est prévue mercredi prochain avec les représentants de la CGT.