Rennes : le chevreuil en divagation dans la ville capturé par les pompiers

Le chevreuil, en divagation depuis plusieurs jours dans la partie sud-ouest de Rennes, a été capturé par les pompiers ce mercredi 28 avril. L'animal a été aperçu plusieurs fois dans le square Charles-Géniaux, près du Roazhon Park, par des promeneurs. Les pompiers ont essayé de le capturer une première fois mardi mais l'animal ne s'est pas laissé faire.

L'équipe animalière mobilisée

Ce mercredi 28 avril, le cervidé a été repéré rue Frédéric Sacher, dans le quartier Bourg-L'evêque, soit à plus d'un kilomètre du parc où l'animal s'était réfugié. Sept pompiers , dont cinq de la brigade animalière, ont réussi à le capturer vers 13h40 à l'aide d'un filet. Il a été mis en cage. Il n'y a pas eu besoin de l'endormir. Le chevreuil a été transporté vers une forêt pour qu'il retrouve son milieu naturel.

Pas exceptionnel

La présence d'un chevreuil en ville n'est pas courante, mais elle n'est pas exceptionnelle pour le lieutenant de louveterie André Pioc qui travaille pour la Direction départementale des territoires et de la mer. "Dans Rennes ou autour, il y a beaucoup de lieux de verdures où des animaux se retrouvent et s'éloignent de leur territoire".

Au début du printemps, les animaux et notamment les chevreuils refont leur territoire et peuvent ainsi s'éloigner jusqu'en ville - André Pioc

Les chevreuils peuvent aussi être dérangés par des humains et des chiens, fuir et se retrouver en ville où ils paniquent. "Deux à trois fois par an, je suis appelé pour des animaux qui se retrouvent en ville" explique André Pioc.