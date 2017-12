Ce Père Noël est loin d'être une ordure ! Hervé enfile chaque année son costume depuis une quinzaine d'années, pour faire plaisir aux enfants ! C'est bénévolement, qu'il sera ce samedi et dimanche, place de la mairie à Rennes, pour faire une photo avec vous et vos enfants !

Chaque année, depuis quinze ans, Hervé, enfile ses grandes bottes, sa veste rouge, sa barbe et ses lunettes. "Pour faire un beau Père Noël, il faut aussi un bon petit ventre, et le mien est 100% naturel" répond Hervé avec le sourire. Son costume de Père Noël, il aime le porter depuis que l'association de sa commune le lui a demandé. " A la Chapelle Chaussée, pour le marché de Noël, l'une des associations de la commune cherchait quelqu'un pour faire le Père noël, tout le monde m'a désigné du doigt". Hervé n'a pas été difficile à convaincre. il a commencé à être Père Noël dans sa commune, mais aussi à la clinique Saint-Laurent à Rennes, ou chez des particuliers.

Un Père Noël bénévole

Pas question pour Hervé de faire payer quoi que ce soit pour prendre une photo avec lui. " Le Père Noël n'a pas à être payé, car tout le monde n'a pas 5 à 10 euros à dépenser pour une photo avec le Père Noël". C'est donc gratuitement que vous pourrez prendre un cliché avec lui, place de l'Hotel de Ville à Rennes samedi 23 et dimanche 24 décembre.

Les enfants ont jusqu'au 24 décembre pour être sages!

Hervé aime répondre aux questions enfants. "Où sont tes rennes ? et la Mère Noël ? " Il faut savoir improviser pour répondre aux plus petits. Parfois, les réflexions sont surprenantes " un enfant m'a demandé si j'aimais le kebab ? évidemment j'ai dit oui, car il ne fait jamais les décevoir" explique notre Père Noël. Hervé qui ne lance que très rarement un "ho ho ho " avec une grosse voix, car dit-il, "cela effraye souvent les plus petits, ils imaginent que le Père Noël va les gronder". Quant aux parents qui affirment que leurs enfants ne sont peut-être pas assez sages pour avoir des cadeaux, notre Père Noël répond du tact au tac " ils ont jusqu'au soir de Noël pour être sages, il faut rester positifs ". Pour notre Père Noël, l'essentiel, c'est de faire plaisir aux enfants !

Rencontre avec ce Père Noël au grand coeur Copier