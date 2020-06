Rennes: le plus beau chat de la ville s'appelle Oggy

La compétition lancée par l'entreprise rennaise CatBnB pour élire le plus beau chat de la ville fut rude. 927 candidats étaient en lice et c'est finalement Oggy qui l'emporte au nombre de votes sur Facebook.

Après Patachou l'an dernier, c'est Oggy qui remporte le concours du plus beau chat de la ville de Rennes organisé par CatBnB entreprise de garde chats à domicile.

Pendant 7 jours, les internautes ont pu voter via la page Facebook de l'entreprise rennaise pour élire le plus beau matou. 927 chats ont envoyé leur candidatures, soit 200 de plus que l'an dernier. Un jury en a ensuite sélectionné 50 finalistes qui devaient réunir en une semaine le plus de "like" sur Facebook.

Oggy a séduit les internautes

Avec ses grands yeux verts et ses rayures, Oggy a séduit les internautes. Le chat a recueilli plus de 1000 votes ce qui fait de lui la nouvelle égérie de CatBnB pour 2020.

Ses propriétaires remportent aussi un an de services de garde à domicile et un bon d'achat à dépenser chez Ki Kazh, boutique d'accessoires pour animaux.