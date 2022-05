Rennes : le Roazhon Park accueille le France-Allemagne de 1982, mais sans ballon ni adversaire

Un match de football au Roazhon Park, sans ballon, ni adversaire ce mardi soir. C'est le programme du "Cauchemar de Séville, Tragédie en deux actes avec prolongations", une performance artistique qui s'installe dans le stade, et qui fait bien sûr référence à la demi finale mythique de coupe du monde, en 1982, entre la France et l'Allemagne de l'Ouest.. Match marqué par l'agression violente du gardien allemand Harald Schumacher sur Patrick Battiston. Entretien avec Massimo Furlan, le metteur en scène.

Que va t'on pouvoir découvrir ce mardi soir au Roazhon Park ?

C'est une tentative de reconstitution de la demi-finale France-Allemagne, championnat du monde de football en Espagne, à Séville, ce match mythique, que la France va perdre aux penaltys et qui est resté dans toutes les mémoires. Il a une dramaturgie absolument extraordinaire, inoubliable. Ce que l'on va voir, ce sont onze protagonistes, hommes et femmes sur le terrain, qui vont sur toute la durée intégrale du match rejouer chaque acteur, chaque footballeur, chaque membre de l'équipe de France, tous les mouvements de ce match là.

Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas d'adversaires, il n'y a pas d'Allemands et pourtant, on reconstruit l'histoire, on avance dans ce suspense absolument incroyable, cet espoir fou, ce drame et enfin cette désillusion, et tout cela est commenté en direct.

Cette dramaturgie, c'est ce qui vous a intéressé dans cette rencontre ?

C'est une question de mémoire collective, liée au football français, à cette histoire là, et puis, bien sûr aussi, un lien à la mémoire plus intime, personnelle, de celui ou de celle qui se souvient ou à qui on a transmis le récit de ce match complètement fou. Un match, c'est une histoire qui est écrite en direct et là, c'est reprendre ce match qui a donc été écrit et c'est de le rejouer parce que l'histoire est au fond, très belle et très intense. Je fais souvent le parallèle avec lorsqu'on raconte une histoire à quelqu'un, un enfant par exemple. S'il a aimé cette histoire, la première chose qui va vous demander, c'est que vous lui la racontiez encore une fois.

Comment voulez-vous reproduire l'épisode Battiston-Schumacher, mais avec une seule personne ?

Je ne vais pas dévoiler comment Battiston va être assommé par le gardien allemand, il faut venir au stade mardi soir parce que l'ambiance sera formidable et festive. Ce qui est assez fou avec ce projet là c'est qu'au fond, les spectateurs qui sont là jouent leur propre rôle, les rôles de supporteurs. On est dans une ambiance complètement festive, on avance dans ce match, et puis ce moment dramatique va exister, mais je ne vous dis pas comment.

Au total, 14 acteurs rennais sont mobilisés pour cette rencontre, comment se sont-ils préparés ?

C'est un travail titanesque que font les interprètes qui sont sur le terrain. Selon le rôle qu'ils vont jouer, ils ont appris par cœur, ils ont regardé la vidéo originale de cette demi finale des dizaines de fois. Ensuite chacun a enregistré son propre commentaire qui lui dit exactement à la seconde près comment se déplacer sur le terrain, où être sur le terrain; où est le ballon, où sont les Allemands, où sont les coéquipiers. Les joueurs sont équipés d'un oreillette et entendent leur propre commentaire.

Entre nous, à la fin, a-t-on a une chance de renverser un peu le destin ?

Ce serait tentant, bien sûr. Mais cette histoire, au fond, même si elle se termine mal, avec une tristesse incroyable, elle est formidable. Et d'ailleurs, je dirais en terme de football, souvent, on se souvient plus longtemps des défaites, de ces moments tellement terribles, tellement injustes. Une belle histoire, vous ne la changez pas. Cela n'aurait pas de sens, elle est belle comme elle est. C'est d'une certaine manière aussi, un hommage à un type de football, à des joueurs qui nous ont fait rêver longtemps et fortement. Cela restera un cauchemar à la fin et ce qui est peut-être paradoxal, c'est que c'est très festif, parce qu'on sait qu'on va perdre. On sait que ça va mal se finir et on le fait dans la joie et la bonne humeur.

Les spectateurs vont pouvoir profiter des commentaires de Vincent Simonneaux et de Cyril L'Helgoualch, respectivement journaliste à TV Rennes et ancien joueur du Stade Rennais, grâce à de petites radios. Ouverture des portes à 19 heures, pour une durée de 2h30. Tarif unique : 7€