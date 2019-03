Rennes : notre rencontre avec le propriétaire de "Charlotte" la mule qui intrigue les Bretons

Rennes, France

"Ce n'est pas un poney, c'est une mule !" Quand il s'agit de parler de Charlotte "Carlotta" sa complice à quatre pattes de quatre ans, Kryzstof ne rigole pas. Il ne rigole pas non plus avec les passants qui tentent de le prendre en photo à son insu. "Ils violent ma vie privée, pourquoi ne viennent-ils pas discuter avec moi et ou simplement me dire bonjour ? Nous ne sommes pas des sauvages," s'agace-t-il.

Kryzstof est un vagabond. Il fait la manche pour survivre et nourrir ses animaux. Le jeune homme à la barbe rousse "de viking" a quitté la Pologne et sa famille à l'âge de 14 ans. "Ma mère était une gitane et mon père Allemand. Ils se battaient et moi je suis parti." Après avoir traversé l'Allemagne et la France il est arrivé en Espagne. "J'ai passé du temps en Andalousie. Là-bas on m'a donné Thor." Thor c'est son chien. Il ne quitte jamais Kryzstof mais passe le plus clair de son temps à dormir.

Charlotte est un cadeau

"Charlotte aussi c'est un cadeau, c'est une Bretonne."L'animal lui aurait été donné près de Vannes où il a effectué quelques travaux. "J'ai été menuisier, mois j'aime travailler le bois. Ce que je veux c'est trouvé un terrain avec une petite maison pour travailler la terre." Les cicatrices sur ses mains en témoignent.

Kryzstof doit quitter la Bretagne dans les prochains jours pour remonter vers la Belgique. A moins que son envie de campagne et de liberté ne le conduise vers Guer. "On m'a conseillé d'aller voir une association qui nettoie les forêts avec des animaux." Les Rennais ne verront bientôt plus Carlotta attendre le retour de son maître attachée aux arceaux de la ville.