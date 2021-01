Rennes : pour l'épiphanie il cache des fèves dans les galettes-saucisses

"Je veux apporter un peu de sourire aux gens en cette période morose." Christian Lucas a le sourire et il est fier de son idée. En ce mois de janvier où la galette est reine il a décidé de mêler un monument de la gastronomie bretonne à l'épiphanie.

Pas évident de fourrer les saucisses

Ce crêpier installé depuis 30 ans à Rennes et depuis 13 sur le marché des Lices a caché une cinquantaine de fèves dans ses galettes-saucisses. Elles seront à vendre ce samedi 16 janvier dans son camion et dans sa boutique près de la place de la mairie. "Quand j'ai proposé l'idée à mon boucher il a rigolé et puis il s'est dit que ça devait être possible." Il a tout de même fallu plusieurs semaines à Jean Cousin, boucher à Bain-de-Bretagne pour réussir à fourrer les saucisses. "Ça ne marchait pas avec la machine alors il a dû faire ça à la main," explique Christian Lucas.

Des fèves sur le thème de la moto

"Les fèves seront sur le thème de la moto," prévient le crêpier "parce que c'est aussi ma passion." Pour éviter tout accident, les clients seront prévenus qu'une fève se cache peut-être dans leur galette-saucisse. Les heureux élus pourront venir se présenter à Christian et sa femme pour récupérer leur couronne et leur surprise."Je fais aussi cela pour mettre à l'honneur notre région." conclut Christian. Chaque samedi il écoule en moyenne 300 galettes-saucisses sur le marché. Depuis quelques mois elles sont d'ailleurs fabriquées avec de la farine bio pour répondre aux attentes des consommateurs.