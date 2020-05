Rennes : qui sera élu le plus beau chat de la ville ?

Qui succédera à Patachou ? Il y a un an ce joli félin noir, alors proposé à l'adoption, a remporté le concours du plus beau chat de la ville de Rennes proposé par l'entreprise de garde de chats à domicile CatBnB. Grâce à cette initiative il a d'ailleurs trouvé une famille d'accueil.

700 candidatures lors de la première édition

Pour la seconde année consécutive, l'entreprise rennaise propose d'élire le plus beau chat de la capitale bretonne. L'an dernier, 700 candidatures avaient été envoyées. Le concours a été légèrement modifié. Dès le 31 mai et jusqu'au dimanche 7 juin, vous pourrez inscrire votre félin sur le site internet de CatBnB en remplissant le formulaire d'inscription. Un jury de professionnels se réunira pour réaliser une préselection qui sera soumise aux votes des internautes sur la page Facebook de l'entreprise.

L'heureux gagnant deviendra l'égérie de la marque pendant un an et sa ou son propriétaire remportera un an de services et un bon d'achat à dépenser chez Ki Kazh, boutique d'accessoires pour animaux. Le résultat sera communiqué le dimanche 14 juin.