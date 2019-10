Rennes : un couple offre 1000 euros à celui qui lui rendra ses photos de mariage volées dans un train

Rennes, France

Ils se sont mariés à Rennes le week-end dernier et veulent retrouver les photos du plus beau jour de leur vie! Julien et Paméla lancent un appel à l'aide sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Ils expliquent qu'on a volé le sac de leur photographe dimanche 29 septembre dans un TER pour Avallon entre Paris et Sens entre midi et 13h30. Il y avait dedans l'appareil photo mais surtout toutes les photos prises la veille à Rennes lors de leur mariage.

Les amoureux veulent absolument retrouver ces clichés. Ils appellent à l'aide et offrent 1000 euros de récompense à toute personne en capacité de leur transmettre ces photos.