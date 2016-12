Rennes : un prêche 100% Star Wars pour la messe de Noël

Après avoir dégainé un sabre laser l'an dernier, le père Nicolas Guillou a de nouveau invité la saga Star Wars dans sa messe de Noël à Rennes. Le thème de son homélie : Etoile de la Mort contre Etoile de la Vie. Avant celà, il a tourné un Mannequin Challenge dans son église.

Le père Nicolas Guillou est un habitué des offices originaux : l 'an dernier, il a dégainé un sabre laser en pleine messe de Noël en souhaitant à ses fidèles "Que la Force de Jésus soit [avec eux]", à l'occasion de la sortie du film "Le Réveil de la Force", septième épisode de la saga Star Wars. Cette année, pour la sortie de "Rogue One", spin-off de la série, la galaxie lointaine, très lointaine s'est à nouveau invitée dans son homélie. Au cœur du prêche du père Guillou, l'Etoile de la mort, cet engin de destruction, capable d'anéantir des planètes, instrument des méchants de la saga.

"Nous ne sommes pas venus voir l'Etoile de la mort, mais l'Etoile de la Vie"

L'air de la Marche Impériale, célèbre morceau de la bande originale de Star Wars, s'élève dans l'église, puis le prêtre entame son homélie. Il dégaine son sabre laser, et le range aussitôt : "il n'a plus de piles". Il faudra donc enchaîner sans, avec d'abord cette évocation de "Rogue One" : "Nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas venus pour voir l'étoile de la mort, mais l'étoile du Berger, l'étoile de la Vie, cette étoile que nous avons au fond de notre église : cette étoile, c'est Jésus, l'Emmanuel. C'est l'astre qui nous conduit à Dieu, sur le chemin de l'espérance." Le prêtre est bien sûr allé voir le film avant d'aller voir son homélie, il y a découvert "des hommes et des femmes très courageux, surtout une femme, l'héroïne, qui doit avoir des anges gardiens, puisqu'elle réussit sa mission très difficile !"

Un mannequin challenge pour la nuit de Noël

Cette année, le prêtre a fait fort avant même le début de l'office dans son église Notre-Dame-en-Saint-Melaine, à Rennes : quelques heures avant le début de la messe ce samedi 24 décembre, il a mis en ligne sur son compte Facebook un Mannequin Challenge, filmé dans l'église, avec cette légende : "A quelques heures de la nativité du Christ, paroissiens et prêtre de L’Église Notre Dame en St Melaine à Rennes, semblent figés, en attendant la nativité de Jésus, pour reprendre Vie."

Sur la vidéo, réalisée par l'Association les Productions du Regard, la caméra se déplace dans une église parfaitement immobile ; comme le veulent les règles de ce challenge, paroissiens et prêtre sont figés dans des poses de mannequins, sur les bancs de l'Eglise, en recueillement, a genoux, une bougie à la main . La caméra s'attarde sur les santons de la crèche, sur fond de "Douce Nuit".

