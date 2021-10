Répétition générale avant le concert à l'Olympia pour des collégiens de Parsac

Voilà trois ans que ces 18 élèves apprennent un instrument au collège et jouent en orchestre. C'est dans le cadre du dispositif "orchestre à l'école". En fin d'année dernière, ils ont été sélectionnés pour jouer à l'Olympia aux cotés de quatre autres classes du même type, et d'importants noms de la musique d'orchestre en France.

L'échéance approche à grand pas. Ce lundi, l'heure était déjà de la répétition générale. "On a énormément progressé depuis qu'on a eu les partitions", s'impressionne Clara, l'une des musiciennes. "On pensait que ce serait chaud de les connaitre mais on s'en sort bien."

Louise, philosophe : "On a déjà fait mieux comme répétition, mais bon, quand la répétition générale est ratée, ça veut dire que le concert sera réussi." En tous cas, la professeure de musique du collège, Claire Blin, qui est aussi cheffe d'orchestre de la répétition, est plutôt sereine. _"_Ça s'annonce bien, les morceaux sont prêts et les morceaux sont sus. Maintenant il y a tout ce qu'on ne maitrise pas, comme le stress !"

La semaine prochaine, les jeunes musiciens partent à Paris. Avant le concert, ils vont continuer les répétitions à l'Olympia, et en profiter pour visiter la capitale.

Le concert se déroulera donc le vendredi 15 octobre prochain, à l'Olympia.