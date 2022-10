REPORTAGE - À Annecy, l'équipe afghane de snowboard, réfugiée après avoir fui les Talibans, réapprend à vivre

Rescapés et en vie. Les sept athlètes de l’équipe afghane de snowboard sont arrivés depuis quelques jours à Annecy, en Haute-Savoie. Après de nombreuses péripéties, ils ont pu fuir leur pays et les Talibans, grâce à une incroyable chaîne de solidarité. Ils sont désormais hébergés dans une auberge de jeunesse, fermée pour l’hiver, mais qui a accepté de rouvrir pour les accueillir.

Ce jour là, quand nous leur rendons visite, ils sont attablés autour du petit-déjeuner, dans la cuisine de l'auberge de jeunesse. Thé et tartines de pain pour tout le monde. Quinze jours après avoir réussi à quitter le Pakistan -où ils sont restés un an après avoir fui l'Afghanistan-, il faut tout réapprendre, explique Ahmad. "Ici on repart de zéro, comme une enfant. On doit apprendre une nouvelle langue, comment se comporter avec les autres aussi" explique-t-il. Fuir l'Afghanistan et les Talibans, "c'était nécessaire", poursuit le snowboardeur, âgé de 20 ans.

Depuis leur arrivée en France, ils ont découvert Paris et la tour Eiffel, mais aussi Chamonix. Musawer a 19 ans "Comme tous ces gens qui nous ont aidés et peut être même sauvés de la mort, j'aimerais à mon tour pouvoir tendre la main aux autres en m'impliquant par exemple dans des associations" espère-t-il.

L'équipe afghane de snowboard, à leur arrivée en France, entoure Victor Daviet (4e en partant de la g.). - Snowboarders Of Solidarity

Une condition, apprendre le français

Dès la semaine prochaine, les snowboardeurs afghans prendront des cours de français, une condition impérative pour s'intégrer dans cette nouvelle vie explique le snowboardeur professionnel haut-savoyard Victor Daviet. C'est lui qui a été à l'origine de cette opération de sauvetage, par le biais de son association Snowboarders Of Solidarity . "Tout de suite, on a été clairs avec eux et ils sont très motivés pour faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'ils veulent apprendre le français. Et ça, c'est l'objectif numéro un pour tous". Apprendre la langue, "c'est essentiel" aussi pour Nassima, 19 ans. "Je veux retourner à l'université. Être ici, c'est une grande chance" s'enthousiasme-t-elle.

Ce que ces athlètes attendent aussi avec une immense impatience, c'est de pouvoir remonter sur un snowboard ! "Ils veulent recommencer le snowboard. Ça, c'est vraiment leur passion première" détaille Victor Daviet. "C'est des jeunes de 20 ans qui ont étudié comme nous. Ils espèrent tous étudier en parallèle de leur activité sportive. Ensuite ils souhaitent rendre, vraiment. Ils ont conscience qu'ils ont énormément de chance aujourd'hui et ils souhaitent se rendre dans des associations ou aider les personnes ici en France" explique-t-il. Tous espèrent participer aux J.O. de 2026 dans l'équipe olympique des réfugiés.

Si vous souhaitez aider ces snowboardeurs afghans, réfugiés à Annecy, vous pouvez contacter l'association de Victor Daviet Snowboarders Of Solidarity via leur site internet ou leur compte instagram .