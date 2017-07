REPORTAGE - A Annecy, la bibliothèque sort de ses murs et part à la plage

Le lac, de la crème solaire et des livres. Tous les jeudis de cet été, la bibliothèque d’Annecy s’installe sur les plages d’Albigny et des Marquisats pour proposer un peu de lecture aux vacanciers. Le service est gratuit et entre dans le cadre de l’opération "En été, lis ce qu’il te plaît".

Sur la plage d’Albigny, loin d’être abandonnée, des livres et des BD… qui l’eut cru, évadés de leur bibliothèque attendent d’être dévoré. Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque d’Annecy profite de l’été pour sortir de ses murs. "En été, lis ce qu’il te plaît", c’est la bibliothèque à la plage.

"C'est gratuit"

Chaque jeudi jusqu’au 31 août, plusieurs bibliothécaires emmènent des dizaines de livres sur les plages d’Albigny et des Marquisats. « Nous choisissons des lectures courtes, adaptées au farniente, explique Laura Ubaldino de la médiathèque d’Annecy. Nous avons aussi des BD, des magazines, la presse locale du jour et beaucoup de livres pour enfants." Sur l’herbe, face au lac, pas d’étagères mais des paillasses et des cousins. "Tout le monde peut venir prendre un livre, c’est gratuit", poursuit la jeune femme. "C’est une idée géniale", confie une retraitée en train de faire sa sélection. "Les enfants adorent, renchérit une maman. Ils avaient pris leur livre mais là, il y en a qu’ils ne connaissent pas."

Tous les jeudis, les bibliothécaire d'Annecy (ici Anne-Marie Guerraz et Laure Ubaldino) investissent les plages d'Albigny et des Marquisats. © Radio France - Richard Vivion

C'est la bibliothèque qui se déplace (...) les gens sont contents et nous aussi." - Anne-Marie Guerraz, bibliothécaire à Annecy

"En été, lis ce qu’il te plaît", tous les jeudis entre 10h30 et 13h30 sur les plages d’Albigny et des Marquisats.