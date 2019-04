REPORTAGE - Des fromages aux chapeaux, une reconversion atypique après un licenciement

Ruillé-Froid-Fonds, France

C'est l'histoire d'une reconversion atypique : celle d'Anne-Marie Hautbois, 58 ans, habitante de Ruillé-Froid-Fonds. Suite à un licenciement et après 35 ans comme chef de projet informatique au sein de la fromagerie Perreault, à Azé, elle s'est reconvertie comme modiste, une créatrice de chapeaux et d'accessoires de modes.

Anne-Marie Hautbois vient de démarrer sa micro-entreprise chez elle, sous le nom Tour de mode : "c'est un métier qui peut renaître de ses cendres. Le port du chapeau revient. Lors du mariage royal d'Harry et Megan, en Angleterre, on a vu plein de chapeaux différents et c'est porteur. J'ai bon espoir que ça revienne afin de transmettre l'amour du job à un jeune".

La confection d'un chapeau peut prendre jusqu'à deux ou trois jours de travail. Les créations de la modiste mayennaise vont de 80 à 200 euros selon les demandes.

