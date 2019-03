REPORTAGE - L'apparition prochaine de la quête numérique à Limoges

Limoges, France

L'application "Ma quête" est déjà utilisée dans certaines églises mais pas encore en Limousin. Alors quand des paroissiens ont émis le souhait de tester le dispositif, Damien Bredif, l'économe du diocèse de Limoges, qui en avait déjà entendu parler, n'a pas hésité : "cet outil est déjà utilisé ailleurs et rencontre un succès grandissant. C'est un moyen pour se simplifier l'existence quand on n'a pas de monnaie. Par exemple, un fidèle qui habite à Paris et qui a des attaches chez nous pourra ainsi faire un don via cette application".

La phase de test sera réalisée d'ici cet été à la paroisse Saint-Jean-Paul II, à l'église du Sacré-Coeur à Limoges. Ensuite, si tout se passe bien, ce sera aux autres paroisses limousines intéressées de se lancer dans cette nouvelle aventure numérique.

