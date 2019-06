REPORTAGE Vis ma vie de stagiaire marin à bord du Belem

A l'occasion de la venue des plus beaux voiliers du monde à Rouen pour l'Armada 2019, une équipe de France Bleu Normandie a testé la vie à bord de l'un d'eux : le Belem. Découvrez la vie d'apprenti marin sur ce magnifique bateau.

Vis ma vie de stagiaire marin à bord du Belem : c'est le challenge qu'a réalisé une équipe de France Bleu Normandie. Pour l'Armada, ce sont des dizaines de grands bateaux qui font rêver le public sur les quais de Rouen.

C'est comment de vivre à bord ? Isabelle Le Brun, animatrice, Véronique Houdan, coordinatrice numérique et Mikaël Parrinello, technicien de France Bleu Normandie ont embarqué sur le Belem avec 45 autres stagiaires. Pendant quatre jours, tous ensemble, ils vont s'essayer à la vie de marin.

La série de reportages est à écouter jusqu'au 16 juin sur France Bleu Normandie, du lundi au vendredi à 9h50 et 16h40 et le week-end à 7h45, 14h30, 16h30 et 18h30.

Une grande partie des stagiaires arrive le dimanche 2 juin au soir à Brest pour passer la première nuit à bord avant le départ le lundi 3 juin.

La première journée a été mitigée pour certains : le mal de mer a sévi !