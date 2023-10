RER A : "Les trains circulent à vitesse réduite en raison de la présence d'un cygne sur les voies."

Une drôle de rencontre sur les voies du RER A !

Il était 12h07 ce mardi lorsque le compte X (ex-Twitter) du RER A a posté cette annonce pour le moins insolite :

Pour permettre aux agents du RER A d'intervenir et de sauver ce cygne descendu sur les voies, les trains ont dû réduire leur vitesse entre Rueil-Malmaison et Châtou-Croissy. Une photo du cygne sur les voies partagée sur le compte X du RER A a été repartagée plus de 1000 fois :

Finalement, moins de 40 minutes après son signalement sur les réseaux sociaux, l'animal a pu être récupéré par les agents du RER. Une info que nous vous partagions ce matin dans le 6/9 France Bleu Paris avec Fabien Emo.

