Réseaux sociaux : le nouveau défi de Twitter consiste à écrire à son "voisin de numéro" de téléphone

Depuis quelques jours, les utilisateurs de Twitter publient sur le réseau social leurs conversations avec leurs "voisins de numéro". Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les personnes qui ont quasiment le même numéro de téléphone portable que vous, mais avec un dernier chiffre différent.

Les hashtag #voisindenumero et #voisindetelephone sont depuis plusieurs jours dans les tendances Twitter

Les internautes essayent de discuter avec eux, avec pour la plupart des messages de sympathies.

Un phénomène venu des États-Unis

C'est un internaute américain, nommé Ryan, qui a lancé en premier ce défi. Il s'est dit "déçu" par l'expérience mais a invité les autres utilisateurs à prendre contact avec leurs voisins.

Des réactions diverses et variées

Beaucoup d'internautes se sont donc pris au jeu du "voisin de numéro". Si souvent le premier message est sympathique, le destinataire ne réagit pas toujours très bien à ces SMS qui peuvent le déranger.

Mais si certains le prennent mal, d'autres jouent le jeu et discutent, jusqu'à parfois trinquer ensemble.

La prudence est de mise

Il faut être prudent car certaines personnes pourraient réellement prendre mal le jeu et considérer cela comme du harcèlement. La frontière est fine. Ne pas se montrer trop insistant et éviter de répondre aux insultes pourrait permettre d'éviter des problèmes.

Pour rappel, "les appels téléphoniques ou SMS malveillants et répétés sont assimilables à du harcèlement et constituent donc un délit". La personne coupable risque un a de prison et 15.000 euros d'amende.