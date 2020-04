"On a qu'une seule envie, c'est que le confinement se termine. Mais bien sûr en attendant, on s'occupe de nos résidents" chante le personnel de l'EHPAD Au fil du temps à Albens, rejoint par tous les résidents de l'établissement dans un clip partagé sur les réseaux sociaux.

VIDEO - Résidents et personnels de l'EHPAD d'Albens en Savoie chantent ensemble contre le coronavirus

C'est sur une reprise de Ma philosophie d'Amel Bent que le personnel et les résidents de l'EHPAD Au fil du temps à Albens en Savoie ont décidé d'exprimer leur lutte quotidienne contre le coronavirus et leur impatience de voir la fin du confinement. "Une nuit, j'ai fredonné la chanson d'Amel Bent, en remplaçant les paroles par 'Covid-19, tu ne nous fais pas peur !'" raconte Nadia Touisi, la directrice de l'établissement. L'idée part de là. "J'ai ensuite proposé aux soignants d'écrire les paroles". Une amie infirmière qui s'y connait en montage s'est occupée de réaliser la vidéo, et en une semaine à peine le tour était joué.

Nos résidents, tu n'y touches pas - chantent-ils ensemble au coronavirus

Les vingt résidents et la douzaine de membres de l'équipe de l'EHPAD sont tous présents dans la vidéo. Tous, c'était important pour la directrice Nadia Touisi. Elle veut depuis longtemps réaliser un lip dub - un clip chantant - avec le personnel de l'établissement. "C'est un moyen de créer _une cohésion d'équipe_", et "au-delà de l'implication du personnel, c'est aussi une façon de rassurer les familles" empêchées de rendre visite à leurs proches confinés. Les voir chanter, danser ou simplement sourire ne peut être que rassurant.