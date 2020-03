"Résiste !" : L'incroyable chanson de solidarité made in Savoie

En hommage aux soignants et à tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus, une habitante de La Ravoire en Savoie publie la chanson de France Gall ré-interprétée via les réseaux sociaux. C'est bluffant et émouvant.

Stop, arrêtez-tout ! S'il y a une vidéo à regarder aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à faire circuler et à chantonner, c'est celle-là. Solène Pugnet, une habitante de La Ravoire en Savoie a fait jouer ses réseaux et nous propose une réinterprétation de la chanson Résiste de France Gall, en hommage aux soignants et à tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus.

Dans la vie avant confinement, Solène est surveillante au lycée agricole de Cognin, en internat. Dès le deuxième jour de confinement, "je me suis réveillée avec l'envie de faire un montage en soutien aux soignants", explique la Savoyarde, "ça m'est venu un peu comme ça !". Son idée : réunir des gens qui ne se connaissent pas. Elle se sert alors des groupes facebook de vente d'objects ou d'échanges de services. Le succès ne se fait pas attendre : "En deux jours, nous avions reçu plus de 50 vidéos !".

"Réunir des gens qui ne se connaissent pas", pari réussi pour Solène

Face à l'ampleur de la tâche, c'est un ami spécialiste du montage, Bruno Paolucci, qui prend la relève. Au final, plus de 60 personnes participent à ce clip. Il y a notamment des chanteurs confirmés de l'association "Le grenier de la chanson" de la Ravoire et de celle baptisée "Jojo et ses copains" (association pour le soutien des personnes en situation de handicap). Le groupe de musiciens d'Albertville "Les Lefters" s'est occupé de la bande son grâce à Baptiste Bernaert, Gueric Padroc, et Laurent Badarelli.

Quand elle en parle aujourd'hui, Solène en a les larmes aux yeux. En quelques heures, après une publication en soirée jeudi, sa vidéo comptabilise des milliers de vues. Et c'est tellement mérité ! Allez, on se la remet :-)